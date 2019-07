Cantando alla luna

Third Rock Radio, l’emittente della Nasa, vuole creare una playlist per festeggiare i 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla luna (era il 20 luglio 1969)con la straordinaria impresa dell’Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins. Con un tweet, la radio ha chiamato a raccolta tutti gli appassionati, amanti e amici della LUNA per creare, appunto, una playlist “lunare” da trasmettere ininterrottamente nei giorni 13 e 14 luglio prossimi.

Non sarà difficile raccogliere le migliaia e migliaia di canzoni che in tutto il mondo sono state dedicate alla luna.

Basti pensare al solo caso dell’Italia: una produzione immensa e bellissima, dalla napoletanissima Luna Rossa, con il suo“can un ce sta nesciune”, cantata da tutti, proprio tutti i pezzi grossi della canzone italiana degli anni 50 del secolo scorso, alla canzone di Gorni Kramer Un bacio a mezzanotte, con il suo «Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c’è la luna non ti fidar”, per passare a Luna caprese, di Peppino Di Capri e, poi, a Guarda che luna di Fred Buscaglione. Seguono l’esplosiva Tintarella di luna cantata da Mina,Selene di Domenico Modugno, Roma nun fa’ la stupida stasera, canzone scritta da Garinei, Giovannini e Trovajoli per il musical Rugantino,e, ancora, Fratello Sole Sorella Luna, canzone tratta dal Cantico delle creature di San Francesco e composta da Jean Marie Benjamin su musica di Riz Ortolani per l’omonimo film di Franco Zeffirelli, Si è spento il sole cantata da Celentano,E la luna bussò di Loredana Bertè, Non voglio mica la luna lanciata da Fiordaliso, E ruberò per te la Lunadei Negramaro, La luna di Edoardo Bennato, Spunta la luna dal monte cantata da Pierangelo Bertoli e dai Tazenda, Chiaro di luna di Jovanotti e tante altre ancora.

Credo però che gli americani metteranno in testa a tutto la loro Blue Moon, cioè luna blu ma anche luna malinconica o anche luna rara.

Articolo suggeritomi da Germana Consalvi che ne ha scritto sul “Il Dubbio” il 4 luglio scorso.