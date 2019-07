Regione, Calenda accusa Mazzuto: non mi ha invitata alla riunione sulla proroga del Bando Fna

Il presidente della Regione Donato Toma non ha ancora sciolto le riserve sul caso Luigi Mazzuto. Molto facilmente possiamo ipotizzare che le dimissioni verranno rigettate. Tuttavia continua lo scontro con le due consigliere Filomena Calenda ed Aida Romagnuolo che hanno presentato la mozione di sfiducia nei suoi confronti votandola due giorni fa in consiglio regionale.

In un post la presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Filomena Calenda denuncia: "apprendo dai social che domattina, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali, sono state convocate ALCUNE associazioni per discutere circa la proroga del bando FNA. Argomento per cui avevo avviato un’indagine conoscitiva per migliorare il disciplinare, il quale presenta delle evidenti lacune. Al contempo, venendo a conoscenza della delibera di giunta con cui si prorogavano i termini, ho atteso che la struttura dell’Assessorato di competenza convocasse le parti per affrontare l’argomento. Peccato, però, che alla riunione di domani non sono stata neppure invitata! L’assessore Mazzuto continua a fare danni anche da dimissionario!".