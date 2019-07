Trattamento dei migranti in mare, la sinistra contro il Governo domani a Campobasso

La misura è colma- si legge nella nota stampa inviata da CGIL Molise, ANPI Molise, Libera Molise, Casa del Popolo, UDS Molise, Sinistra Italiana del Molise, Partito Democratico del Molise- Le violazioni della Costituzione e del diritto internazionale da parte del Governo italiano in merito al trattamento dei naufraghi nel Mediterraneo sono ormai così palesi che si rende necessaria la mobilitazione. L’appuntamento, per tutti i cittadini che si sentono offesi, oltraggiati e “prigionieri” in un Paese che non riconoscono più e che li rende “stranieri”, è per domani, 8 luglio 2019, alle 18:30, a piazza Prefettura a Campobasso. È necessario svelare la propaganda mistificatrice del Governo sulle gravissime vicende che si consumano nel Mediterraneo. Non si tratta soltanto di un problema umanitario: siamo di fronte a un vero e proprio problema democratico. Infatti, se si afferma il principio che il Governo, sol che lo voglia, può ostacolare (anche fisicamente, come sta avvenendo!) l’esercizio dei diritti da parte di coloro che fuggono da fame, malattie, guerra e morte, quale futuro può esserci per i diritti degli stessi italiani, soprattutto dei più deboli? Prendersela con i primi serve a spianare la strada per negare i diritti dei secondi. La nostra è dunque una lotta per l’Italia, che amiamo profondamente, perché resti quella descritta dalla Costituzione: un luogo dove, attraverso un articolato sistema di diritti e doveri, i più deboli tutti, qualunque ne sia la nazionalità, vengono protetti, salvaguardati nella loro dignità umana e sociale, potendo così emanciparsi».