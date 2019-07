Punto nascita Termoli, la struttura resta aperta il Tar concede la sospensiva

"Il Tar Molise ha concesso la sospensiva. Siamo fiduciosi, voglio ringraziare gli avvocati che stanno seguendo il ricorso che ho presentato insieme agli altri sindaci del Basso Molise per la chiusura del punto nascite di Termoli. Guardiamo con speranza a quando si entrerà nel merito al Tribunale Amministrativo Regionale. Continuiamo a restare uniti e manifestiamo per una giusta causa. Il prossimo 24 luglio ne sapremo di più, per noi oggi è una grande notizia".

Lo ha dichiarato il sindaco di Termoli Francesco Roberti dopo il momento di sconforto di ieri, quando l'ultima mamma aveva firmato le dimissioni dalla struttura. Dopo la fiaccolata silenziosa di stanotte davanti all'ospedale San Timoteo adesso la giustizia amministrativa apre alla speranza. Resta confermata la manifestazione di dissenso del 21 luglio mentre la storia del punto nascita di Termoli è finita in diretta su Agorà la trasmissione di denuncia di Rai 3.