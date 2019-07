Castelguidone, la nazionale femminile ai funerali di Gabriele Sabatino

Lo testimonia una foto di Rai sport. La Ct della nazionale italiana femminile Milena Bertolini con una rappresentanza di calciatrici della nazionale erano presenti ieri pomeriggio a Castelguidone al funerale di Gabriele Sabatino, il padre di Daniela Sabatino. C'erano tra le altre le bomber Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. Tutte insieme per far sentire a Daniela e alla comunità del vastese la vicinanza in un giorno di lutto. Nessuna dichiarazione solo un momento di vicinanza e di squadra, unite come quando in Francia hanno superato le aspettative di tutti gli italiani arrivando ai quarti di finale contro l'Olanda.

Castelguidone è passato da un momento felice a uno tristissimo, la perdita di Gabriele. Un momento che ora toccherà alla famiglia superare con tanta resilienza.