Polizia, emessi tre fogli di via obbligatori

La rete di prevenzione, con l’impulso all’attività di controllo del territorio, continua incessantemente e, soprattutto, continua a dimostrare tutta la propria efficacia a tutela della sicurezza dei cittadini. Negli ultimi giorni, infatti, oltre ad essere stati intensificati i servizi di controllo del territorio, sono stati emessi 3 Fogli di Via obbligatori nei confronti di tre persone, di origine campana, giunte in questa provincia con il solo proposito di commettere reati e quindi considerate pericolose.

Non potranno più tornare a Venafro per i prossimi tre anni, un 48enne con a caricoprecedenti per numerosi reati, contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e già destinatario di altri FVO, ed un 32enne, anche lui con a carico numerosi reati, tra cui spaccio di stupefacenti. I due, nel pomeriggio del 14 giugno, sono stati notati dagli agenti della Questura mentre, nei pressi dell’ Auditorium “Unità d’Italia”, cercavano di vendere “gadgets” contraffatti della cantante Alessandra Amoroso, in concerto la sera stessa.

Segnalati alla Guardia di Finanza, sono stati identificati e denunciati con conseguente sequestro del numeroso materiale rinvenuto dopo un’ accurata perquisizione. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti di un 70enne, che non potrà tornare a Pozzilli: controllato, con a carico numerosi precedenti per reati tra cui quelli contro il patrimonio, l’ ordine pubblico, l’ emissione di assegni a vuoto, oltre ad essere destinatario di numerosi divieti di ritorno in altri comuni, non ha saputo fornire valide giustificazioni circa la sua sospetta presenza.