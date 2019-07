Cultura in lutto a Campobasso, muore il maestro Domenico Fratianni

Brutta notizia per la Campobasso della cultura e per tutti coloro che lo apprezzavano. Questa mattina Il Maestro Domenico Fratianni è deceduto. L'artista è stato colpito da un malore a Matera, nel giorno dell’inaugurazione della sua personale nella città della cultura 2019. Era stato ricoverato presso l’ospedale lucano dove stanotte il suo cuore ha cessato di battere. Domenico Fratianni, pittore, incisore, disegnatore, conosciutissimo a Campobasso, in Molise ma anche all’estero, era nato a Montagano nel 1938, ma aveva trascorso la sua vita nel capoluogo.

Alla famiglia le condoglianza di Altomolise.net