Frosolone, terza edizione del Coltello d'oro allo psichiatra Vittorio Andreoli

Si svolgerà domenica 21 luglio, alle ore 17:30 in Largo Vittoria a Frosolone, la terza edizione del premio culturale denominato “Il coltello d’oro”. Il premio, istituito dal Comune di Frosolone e la Pro Loco Frosolone, viene annualmente consegnato a personalità che si siano distinte svolgendo un ruolo di particolare rilievo in riferimento ad una tematica culturale di volta in volta appositamente scelta. Il premio verrà assegnato quest’anno al prof. Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore di fama internazionale. Il premio consiste nella consegna di un coltello realizzato artigianalmente, ogni anno, da un maestro artigiano di Frosolone e di una pergamena con la motivazione del riconoscimento. Il coltello verrà realizzato quest’anno da un artigiano locale, Vittorio Piscitelli. L'evento è organizzato col patrocinio della Regione Molise, della Provincia di Isernia, della Fondazione Molise Cultura e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Isernia. Il Professor Vittorino Andreoli, membro della New York Academy of Sciences, dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e dell'Accademia di Agricoltura Scienza Lettere e Arti di Verona, ha scritto numerosi libri che spaziano dalla medicina, alla letteratura e alla poesia. Nel corso della cerimonia ci sarà una lectio magistralis del Professor Andreoli con momenti musicali del maestro Christian Di Fiore alla zampogna.