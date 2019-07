Prima gli italiani,per la sinistra campobassana slogan truffa: manifestazione contro il Governo riuscita

Partito Democratico, Sinistra Italiana, Casa del Popolo, Uniti per la Costituzione, Libera contro le mafie, CGIL, Futura e altre associazioni si sono riunite questa sera in piazza Prefettura a Campobasso per dire no alla politica contro i migranti messa in campo dal governo Conte o per meglio dire Salvini- Di Maio. Spiegando che lo slogan "prima gli italiani" è una truffa. Sottolineando che lo spauracchio dei migranti serve solo a nascondere quello che fanno veramente al governo: promuovere il regionalismo differenziato per fare gli interessi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Dando uno schiaffo ai meridionali che prima erano chiamati terroni e poi sono stati irreriti da questo slogan per diventare serbatoio di voti della Lega. Con un Movimento Cinque Stelle che non si esprime e non fa nulla per contrastare il salvinismo.

