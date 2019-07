Auto contro moto, muore un 20enne gravissimo l' amico

Un motociclista di 20 anni deceduto e il suo amico in gravissime condizioni. È il bilancio di un incidente avvenuto questa sera nei pressi del pastificio la Molisana di Campobasso. Per cause ancora in corso di accertamento il giovane che viaggiava sulla sua moto sarebbe stato investito da una automobile. I sanitari del 118, che hanno trasportato il suo amico al Cardarelli di Campobasso, per lui non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili urbani.