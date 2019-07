La colomba bianca, i guastatori nazisti, i solai ballerini di molte case di Capracotta e la leggenda che riguarda la mancata ricostruzione di una ferrovia sono i protagonisti di una curiosa storia non ancora completamente scritta, indissolubilmente legati tra loro in un intrigo diabolico di eventi storici in apparenza disomogenei.Il notaio Filippo Bonavolta il 25 Luglio del 1909 registrò ........

segue su .....http://www.altosannio.it/pillola-di-storia-13-la-colomba-bianca-i-guastatori-nazisti-i-solai-ballerini-e-una-leggenda-da-sfatare/