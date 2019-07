Guerra alla plastica ad Agnone: è possibile grazie alla casetta dell'acqua

Da sabato scorso ad Agnone è possibile approvvigionarsi di acqua presso ”la casetta" situata nei pressi del mercato coperto in Via Alcide De Gasperi.

Il costo è di € 0,05 e € 0,10 al litro, rispettivamente per la naturale e la frizzante, da prelevare utilizzando preferibilmente bottiglia di vetro in sostituzione della plastica che potrà essere drasticamente ridotta come produzione di rifiuto. L'acqua, derivata dalla rete comunale, subisce un preliminare trattamento di depurazione e debatterizzazione mediante lampada a raggi ultravioletti e viene raffreddata a 7°C.

È possibile munirsi di bottiglie e di card ricaricabile per il tramite del gestore. Per informazioni è possibile contattare il Comune o i numeri esposti sul frontale della "casetta dell'acqua".