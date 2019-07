Punto nascite a Termoli, alle 4.30 Maira viene alla luce e con essa la speranza dei L113

Si chiama Maira, è lunga 51 centimetri e pesa 3,2 chilogrammi. E' la prima L113 ossia nata a Termoli dopo la sospensiva del Tar che ha di fatto riaperto il punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli nella serata di ieri, dopo che alcune donne gravide erano già state trasferite a Vasto e Campobasso. Sua mamma Sonia la ha partorita alle 4.30 di questa mattina ed entrambe godono di ottima salute.

Dopo la nascita di Liam, avvenuta il 2 luglio, si credeva che nessun bambino sarebbe nato nell'immediato all'ospedale San Timoteo. Così invece non è avvenuto grazie al ricorso presentato al Tar e voluto fortemente dal comitato spontaneo "Voglio nascere a Termoli" che in rete sta facendo una grande informazione e coesione tra le donne e gli uomini del territorio che non si vogliono arrendere.

Intanto la politica continua a lavorare all'obiettivo comune di non chiudere per sempre il punto nascite. Nella serata di ieri i sindaci si sono incontrati con l'organismo di controllo della sicurezza dei punti nascite. Giovedì invece è previsto l'incontro con il governo per ottenere le deroghe all'ormai odiato decreto Balduzzi, secondo il quale sotto i 500 parti i punti nascita devono chiudere.