 Il “Truman show dell’ipocrisia”, Salvini, fa credere di aver bloccato gli sbarchi.

Non lo afferma il Vaticano, non lo affermano organizzazioni umanitarie, non lo affermo io, lo afferma il Viminale, vale a dire il Ministero degli Interni che è alle dipendenze di Matteo Salvini: da inizio anno sono sbarcati in Italia 3.073 migranti ma “solo” 587 sono arrivati in seguito a operazioni di soccorso in mare (Sar), mentre 117 “barchini” ne hanno portati sulle coste 2.586 e altri 1.202 sono stati rintracciati a terra, come dire che migliaia saranno in giro senza essere stati neanche rintracciati. Una vera beffa alla faccia dei cittadini che credono alle fandonie del Capitan Salvini. Il M5S e le opposizioni hanno gioco facile a denunciare tutta la l’operazione Salvini come il “Truman show dell’ipocrisia”. Truman Show è un film in cui si vede come tutta una storia venga pianificata a tavolino e costruita ad hoc per il pubblico televisivo.

La reazione di Salvini è di quelle disperate: si sposta sulle posizioni oltranziste della Meloni e chiede che sia creato un vero e propro blocco navale con navi della Marina e della Guardia Costiera. Come dire, dalla padella nella brace, perché come denuncia un alto ufficiale della Marina di servizio a Roma: "Prima di tutto, dobbiamo ricordarci che, già con Mare Nostrum, si ipotizzò di bloccare i flussi. Il risultato fu che avemmo un'invasione. È ovvio che se ci si trovasse come allora di fronte a un gommone carico di migranti e gli stessi fossero in difficoltà o si gettassero in mare, come è probabile che facciano, le nostre navi dovrebbero recuperarli e portarli in Italia. Ok al blocco navale, ma se il piano non fosse supportato da accordi bilaterali tra il nostro Paese e altre nazioni sarebbe un fallimento e rischieremmo una nuova invasione"…… “è improbabile che anche Stati come la Tunisia possano decidere di accoglierli. Gioco forza si dovrebbe portarli nei Paesi a sud dell'Europa, in primis il nostro".