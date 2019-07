Isernia:  arrestato 19enne per spaccio  resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Isernia hanno arrestato un 19enneper i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza, minaccia e resistenzaa pubblico ufficiale.

Erano da poco passate le 16.00 quando i poliziotti, nel corso dei servizi appiedatiall’interno dell’area della Stazione Ferroviaria, recentemente intensificati su disposizione del Questore Roberto Pellicone, hanno notato due giovani con atteggiamento sospetto.

Decisi a controllarli, si sono avvicinati: uno dei due ha dapprima finto di aprire il marsupio per mostrare i documenti ma poi, con mossa repentina, ha spinto uno dei due operatori, tentando di guadagnarsi la fugain direzione di Via Laurelli, attraverso i binari.

Gli operatori lo hanno inseguito eraggiunto: nonostante il giovane abbia di nuovo colpito uno degli agenti con un pugno al petto, l’altro poliziotto è riuscito a bloccarlo.

Nel corso della fuga, il giovane ha gettato a terranumerose bustine di marijuana, che sono state recuperate successivamentedagli agenti tra i ciottoli della sede ferroviariae sottoposte a sequestro.

Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato condotto nella Casa Circondariale di Isernia.

Sono in corso accertamenti per individuare il secondo giovane, allontanatosi fulmineamente al momento del controllo.