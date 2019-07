Il maltempo sta arrivando, si va verso il calo delle temperature su tutto l'altomolise

Nuvoloni neri, lampi e tuoni annunciano in Altomolise come nel Molise centrale che la tregua del grande caldo sta arrivando. Le piogge previste dal meteo dovrebbero arrivare nel giro di 15 - 20 minuti su tutto il territorio e abbassare le temperature di almeno 8 gradi sull'intera area già dalle prossime ore. Allerta da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile già pronti a intervenire in caso di criticità.

Nella foto di Marcella Carnevale la situazione di Carovilli.