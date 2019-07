Inchiesta Angeli e Demoni associata ai misteri di Campobasso. La grave offesa proviene da Forza Nuova

Una grave offesa alla tradizione campobassana quella messa in atto da Forza Nuova. Nel denunciare la malvagità di chi ha messo in atto il sistema dell' inchiesta angeli e demoni, hanno usato come demone quella di un diavolo dei misteri. E associarlo a chi ha fatto del male. Il bambino dei misteri associato a una delle piccole vittime.

Inutile ribadire a questi geni che tra i misteri del Di Zinno e l' inchiesta non ci sta nessuna connessione. Non è da escludere che l' associazione che da anni promuove la tradizione campobassana possa sentirsi offesa.

Per ora gli offesi sono tutti coloro che amano i misteri. Senza esclusione alcuna. E Forza Nuova ha perso una occasione buona per tacere e non spargere odio.