Prima le persone, Lanza: mai con il Pd di Renzi e Boschi

Il PD… Io con quelli del PD non posso e non voglio condividere una sola battaglia, dalla Sanità alla difesa dell’acqua pubblica, dai beni comuni alla Costituzione italiana dicono tutto e il contrario di tutto, ma quello che più indigna e vederli in piazza a Campobasso o in altre città usando come slogan “prima le persone” che è il nome di un’associazione politica che ho contribuito a creare in Italia e che viene utilizzato,in questo caso, prendendo spunto dall’ignobile campagna mediatica che è in atto sulle spalle dei migranti.

Il PD, sempre lo stesso, quello che perse il Il terzo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, quando venne respinto il testo di legge costituzionale riforma Renzi -Boschi promossa dal PD ma poi scende in piazza per difendere la Costituzione, il PD delle privatizzazioni ma che a parole si schiera a difesa dei beni comuni e della proprietà collettiva. Il PD che nel 2017 guidava il Paese con il Governo Gentiloni e inviava in Libia il Ministro degli interni Minniti il 9 gennaio 2017 per prendere accordi con Fayez as Serraj sul memorandum d’intesa. La Libia, che da tempo viene attenzionata per la detenzione arbitraria dei migranti, per maltrattamenti e torture.