Punto nascite Termoli, le opposizioni in consiglio comunale chiedono una riunione monotematica

L’opposizione consiliare di Termoli unitariamente (PD, Movimento 5stelle e Rete della Sinistra) ha protocollato in data 08 luglio 2019 la richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario monotematico in adunanza aperta, ex art. 39 2 comma del T.U.E.L., per la discussione dell’ordine del giorno avente ad oggetto: “CHIUSURA DEL PUNTO NASCITA DELL’OSPEDALE CIVILE SAN TIMOTEO DI TERMOLI E SITUAZIONE DI EMERGENZA SULLA SANITA’ PUBBLICA MOLISANA”.

Soddisfatti della sospensiva concessa dal TAR inerente il ricorso proposti avverso la nota della struttura Commissariale con la quale è stato era stato intimato alla ASREM di sospendere ogni attività del Punto Nascita di Termoli e di chiuderlo a far data dal 01 luglio c.a., riteniamo comunque indispensabile un’iniziativa unitaria che prescinda dalle posizioni politiche e punti ad arrivare a soluzioni concrete. Nell’ordine del giorno oggetto della richiesta di convocazione di Consiglio Comunale,infatti, si chiede di aprire immediatamente un tavolo di confronto con il Presidente della Regione Molise Donato Toma e con i responsabili del Ministero della Salute, con l’obiettivo di ristabilire l’efficienza e la piena funzionalità del sistema sanitario regionale pubblico, gravato attualmente anche dagli eccessivi costi della sanità privata. La richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico va a supportare tutte le iniziative di protesta, condivise sin dall’inizio, messe in atto dalla cittadinanza di fronte ad una scelta, quella della chiusura del Punto nascita, che penalizza in maniera intollerabile l’intero Basso Molise.