Abruzzo e Molise nella morsa del maltempo: situazioni più gravi sulla costa adriatica

Come previsto dal meteo il ciclone di maltempo proveniente dal Nord è arrivato in Abruzzo, dove ha fatto i maggiori danni, e anche in Molise. Le zone più colpite al momento sono quelle del pescarese e del vastese. Grandine anche a Termoli e Venafro. Il maltempo ha colpito anche l'altomolise e la zona di Campobasso, dove per il momento le precipitazioni più violente sono soltanto attese. Nel venafrano si registrano danni ai vetri dei palazzi e alle auto in sosta. I danni alle colture andranno verificati in un secondo momento.

Questa la situazione invece a Pescara città come ci dice la redazione di pescaranews.net: Grandine grande come mele, vetri distrutti, alberi crollati sulle auto, strade e marciapiedi distrutti. E' questo lo scenario di "guerra" che in questo momento c'è a Pescara dopo la grandinata e la pioggia con vento forte che si è abbattuta sulla città.

Al momento si contano circa 20 feriti finiti al Pronto Soccorso tra cui una donna incinta ferita alla testa. I vetri del Comune si sono rotti a causa della grandine, via di Sotto ai Colli è totalmente allagata, come un fiume in piena. Allagato anche l'atrio della Stazione Centrale. Ai Colli via di Sotto, come spesso accade, si è trasformata in un fiume in piena che ha trasportato auto cassonetti e scooter.

Questo quanto accaduto nel vastese come ci assicurano da Histonium.net: Danni ingenti a Vasto ed in tutto il territorio per la violenta grandinata che si è abbattuta intorno alle ore 14. Auto distrutte, lunotti e parabrezza dei mezzi sfondati, finestre rotte e tegole divelte in un bilancio che è già decisamente pesante. Chicchi di grandine come noci sono piovuti dal cielo nel mentre di una vera e propria bufera. Disagi si registrano, oltre che nel Vastese, in tutta la regione.