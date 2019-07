Osservatorio provinciale sulle dipendenze, Calenda: l'iniziativa della prefetta Guercio merita un plauso

Costituito ad Isernia l’Osservatorio Provinciale sulle Dipendenze. Plauso della consigliera regionale Filomena Calenda al Prefetto di Isernia, Cinzia Guercio.

"L’iniziativa del Prefetto di Isernia, S.E. Cinzia Guercio, di istituire l’Osservatorio Provinciale sulle Dipendenze trova la mia più ampia condivisione, oltre che il mio personale e sentito plauso". Queste le parole della consigliera regionale Filomena Calenda, presidente della IV Commissione Consiliare Permanente, dopo la firma del protocollo di intesa interistituzionale avvenuta nel pomeriggio odierno presso la Prefettura di Isernia. L’incontro, al quale hanno preso parte i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i sindaci dei comuni più grandi, la dirigenza scolastica provinciale, i responsabili della ASReM pentra ed i presidenti degli dell’Ordine dei medici chirurghi e dei farmacisti, ha dato il via libera alla creazione di uno strumento fondamentale per la prevenzioni dei fenomeni di dipendenza, ma anche per il recupero di quanti siano già stati avviluppati da questa pericolosa spirale. "Con la firma del Protocollo – prosegue la consigliera Calenda – il Prefetto, dimostrando estrema sensibilità, ha voluto puntare i riflettori su una problematica che spesso viene sottovalutata come fenomeno sociale negativo, chiamando a raccolta gli attori del territorio che, a diverso titolo, affrontano quotidianamente la sfida della lotta alle dipendenze. Sin da ora – conclude – sono disponibile a collaborare con il tavolo tecnico, mettendo a disposizione dello stesso tutto ciò che potrà essere veicolato dalla Regione"