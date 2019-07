Premio internazionale Ennio Flaiano, riconoscimento al giovane attore isernino Alessio Esposito

Tante personalità del mondo della letteratura, del teatro, del cinema e del giornalismo, hanno ricevuto il pegaso d’oro, anche quest’anno a Pescara, in occasione della 46esima edizione dei Premi internazionali “Ennio Flaiano”. Tra questi anche l'attore isernino della compagnia Cast Alessio Esposito. Il premio gli è stato conferito quale giovane promessa del teatro italiano mentre il poliedrico attore, comico, musicista e conduttore radiofonico Lillo è stato premiato per il musical “The school of the rock”.

Insieme a lui sono stati premiati a Pescara anche attori e scrittori di primo livello tra i quali il documentarista Steve Mc Curry al quale è stato consegnato il premio Flaiano alla carriera mentre il giornalista, corrispondente di guerra, scrittore, attore e sceneggiatore Andrea Purgatori ha ricevuto il riconoscimento per “Atlantide”, in onda su LA7, quale miglior programma culturale.

Tra i nomi grossi ci sono Antonello Avallone, premio speciale per aver rilanciato il Teatro Flaiano a Roma con “La guerra spiegata ai poveri”, e il premio alla carriera all’attrice Piera Degli Esposti. Premio alla carriera anche a Massimo de Francovich, a nome del quale ha ritirato il riconoscimento il componente della giuria Masolino D’Amico poichè l’attore, per motivi di salute, era impossibilitato ad esse in Abruzzo. L’attore e regista Gabriele Lavia ha ricevuto il premio per la regia dello spettacolo “I giganti della montagna”.