Detersivi alla spina, un gesto concreto per salvaguardare l'ambiente , a Agnone nella lavanderia Arcobaleno

Si fa un gran parlare della tutela dell'ambiente, ma se non cominciamo da piccoli passi possibili non invertiremo mai le tendenze catastrofiche in corso. Un esempio per tutti: se facciamo un giro di perlustrazione per la casa e contiamo quanti sono i prodotti dedicati all’igiene contenuti in flaconi di plastica, ne troveremo una grande quantità. Fra sapone detergente, bagnoschiuma e shampoo, detersivi e ammorbidenti, detersivi per i piatti, prodotti specifici per vetri, pavimenti, superfici, sgrassatori, igienizzanti, ci rendiamo conto della quantità di plastica che nel tempo viene accumulata



Free plastic e ambientalismo invece nella Lavanderia Sartoria Arcobaleno di Veronica Di Iorio ad Agnone.Presso la lavanderia gestita dalla giovane titolare Veronica, e' in vendita il detersivo alla spina che riduce al minimo l'impatto sull'ambiente e mantiene altissimi i parametri di risparmio e qualitá. Si acquista una sola volta il contenitore che viene riutilizzato successivamente. Cominciamo con i piccoli gesti attraverso le nostre scelte quotidiane a salvaguardare l'ambiente