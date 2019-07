Maltempo, Vittorio Nola e Mena Calenda : ora bisogna lavorare sui danni all'agricoltura

Sul maltempo di ieri abbattutosi sul Molise sono intervenuti anche i consiglieri regionali Vittorio Nola e Filomena Calenda. Maggioranza e opposizione uniti per il lavoro per rimettere tutto in sicurezza e riparare ai danni all'agricoltura.

"La tempesta di vento e grandine che ieri ha colpito anche il Molise - ha dichiarato Nola - lascia evidenti segni non solo per le automobili, ma soprattutto per l'agricoltura e per le coltivazioni a cielo aperto come ortofrutta, viti e alberi di ulivo. La dichiarazione dello stato di calamità da parte della Regione Molise potrebbe essere opportuna, dopo le dovute verifiche sui territori coinvolti. A tal proposito - aggiunge il portavoce M5S - adesso è fondamentale che tutti coloro che hanno subito danni, in particolare commercianti e agricoltori, facciano una segnalazione ben documentata, un report fotografico, da inviare al proprio Comune di riferimento e, per conoscenza, alla Regione."

"Pioggia, grandine e raffiche di vento hanno nuovamente messo in ginocchio il nostro Molise- ha aggiunto Calenda- Molte le aree colpite, tra queste quelle che hanno riportato maggiori danni, sono il basso Molise e i territori in provincia di Isernia, in particolare quelli che ricadono nel venafrano.

Ho ricevuto tantissime telefonate non solo dagli agricoltori, i cui campi sono andati quasi distrutti, ma anche dai commercianti di autovetture. Vetri rotti e carrozzerie rovinate rappresentano un enorme danno economico. A tutti loro va la mia vicinanza. Solidarietà e impegno dovranno tradursi in aiuti concreti, veloci e certi, ovviamente dopo un'attenta ricognizione dei danni"