Ospedale Termoli, arriva l'assunzione della ginecologa Elvira Fiadino

I primi effetti dello sblocco del turn over in sanità arrivano al reparto di ginecologia dell'ospedale di Termoli. Infatti con una determinazione dell'Asrem è stata assunta a tempo indeterminato la dottoressa Elvira Fiadino. Che si è resa immediatamente disponibile a supportare l'attivita di Ginecologia del San Timoteo. In attesa delle decisioni del Tar potrebbe essere questa una soluzione alla richiesta di più personale per tenere aperto il punto nascite. Questo non è tuttavia ancora certo ma si ci spera tanto soprattutto a Termoli in vista della data fatidica del 24 luglio quando il Tar Molise si esprimerà in merito.

Intanto l'assunzione è stata accolta con favore dai cittadini, soprattutto dopo aver saputo che la dottoressa ha immediatamente firmato la petizione per l'apertura del punto nascite. E anche dalla consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Patrizia Manzo che ne ha dato notizia sulla sua pagina facebook.