“Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura” , quattro giorni di festival tra Trivento, Salcito e Sant'Angelo Limosano

Lunedì 15 luglio, alle 15.30, presso la sala riunioni della Fondazione Molise Cultura (palazzo ex GIL), si terrà a Campobasso la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della manifestazione itinerante “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura” organizzata dall’associazione culturale “Il Molise di Mezzo”. Alla presentazione interverranno il direttore del festival Antonio Seibusi, i sindaci dei comuni di Salcito, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento, e in rappresentanza dell’Università Roma Tre - partner della manifestazione - la prof.ssa Fridanna Maricchiolo. Sarà presente l’Assessore regionale Vincenzo Cotugno in quanto la manifestazione rientra tra gli eventi di “Molise è Cultura”, programma finanziato dalla Regione. Il festival, che quest’anno avrà come tema conduttore i “Movimenti”, si svolgerà dal 18 al 21 luglio 2019 nei comuni di Salcito, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento. Nei quattro giorni della manifestazione interverranno scrittori, poeti, attori, musicisti, street artist, docenti, giornalisti e amministratori.