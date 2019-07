Carola Rackete, arriva la medaglia d’onore del Comune di Parigi

Carola Rackete e Pia Klemp, le due capitane della Sea Watch 3, riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi “per aver salvato migranti in mare”. L’annuncio arriva direttamente dall’amministrazione comunale della capitale francese, guidata dalla sindaca AnneHidalgo. Mentre le due operatrici tedesche “sono ancora perseguite dalla giustizia italiana – fa notare il comunicato ufficiale del municipio parigino – la medaglia vuole simboleggiare la solidarietà e l’impegno di Parigi per il rispetto dei diritti umani“. Come noto, Rackete è ancora indagata dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Il Comune di Parigi evidentemente non ha altro di meglio da fare che non premiare questi soggetti”, ha scritto Matteo Salvini sui suoi social network

