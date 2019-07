Scienze della Formazione Primaria, 155 posti disponibili in Molise

Venti posti in più rispetto allo scorso anno. Riguarda la facoltà di Scienze della formazione primaria. Infatti il ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Università del Molise 155 posti per l'anno accademico 2019-2020. Altri 6 sono riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero dei quali tre a candidati cinesi.

"Una attestazione significativa e un trend in continua crescita - sottolineano dall'Unimol - che testimonia qualità e opportunità dell'intera filiera didattica legata alla formazione degli insegnanti. Il raggiungimento di questa ennesima certificazione per l'area disciplinare legata alla Formazione insegnanti - prosegue la nota - rappresenta un ulteriore e importante obiettivo che spinge e sprona a continuare nella strada intrapresa". La domanda di ammissione deve essere presentata in forma telematica entro le 12 del prossimo 5 settembre. Maggiori informazioni relative al bando possono essere consultate sul sito istituzionale www.unimol.it nella sezione dedicata ai bandi dei corsi a numero programmato.