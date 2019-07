Market Decò Montenero di Bisaccia all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’inquinamento zero

Sarà inaugurata martedì16 luglio la prima colonnina per la ricarica di auto elettriche presso il punto vendita Decò sito in viale Europa 8 a Montenero di Bisaccia. Una delle prime in tutto il basso Molise e unica nel Comune, entra a far parte delle circa 1700 colonnine presenti su tutto il territorio nazionale.

L’idea nasce da una “joint venture” tra Marte Srls (società proprietaria del punto vendita) e KimerambienteSrl, che si occupa di smaltimento e sostenibilità ambientale.

“Siamo felicissimi di questa operazione” - si dichiarano soddisfatti Cristiano Marrollo, amministratore di Marte, Gianni Tenaglia suo socio e Davide Patella, amministratore di Kimerambiente – “perché è frutto di una scelta consapevole che guarda al futuro in un’ottica ecologica e di sostenibilità ambientale. La colonnina per la ricarica delle auto elettriche è solo la parte visibile della nostra politica di rispetto dell’ambiente. Infatti” – continua Marrollo – “sia per la refrigerazione dei nostri macchinari, sia per il condizionamento e il riscaldamento, abbiamo optato per l’installazione di un impianto di tricogenerazione che permette di autoprodurci energia elettrica anche tramite il “Bio metano”. Siamo una piccola realtà e siamo nuovi nel panorama imprenditoriale, maal contempomolto soddisfatti di poter fare il massimo per la tutela ambientale nel limite delle nostre possibilità.Ringraziamo sentitamente Kimerambiente e il suo amministratore Davide Patella per averci guidato verso questa direzione in modo ineccepibile, dandoci dimostrazione di come si possa essere rispettosi dell’ambiente anche gestendo un supermercato.

A breve, sempre grazie ai frutti di questa collaborazione, inizieremo le nostre consegne a domicilio muniti di veicolo alimentato esclusivamente a energia elettrica. Pur con un pizzico di nostalgia, manderemo in “pensione” la nostra mitica Ape 50, con la consapevolezza – conclude Marrollo - di aver fatto una scelta di coscienza utile alla nostra comunità. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri figli”. “

Allora appuntamento a martedì prossimo a Decò alle ore 18.00, dove per l’occasione verrà offerta ai clienti unadegustazione culinaria a base di “Paella e sangria”.