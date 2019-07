Musica in villa, domani il Trio Ventum a Villa De Capoa

Dopo il successo del debutto, ritorna anche questa settimana l’appuntamento con “Musica in villa”, evento estivo inserito all’interno del cartellone di “Turismo è Cultura” e promosso dall’associazione “Amici della Musica – Walter De Angelis”. Domani mattina, domenica 14 luglio, a partire dalle ore 12, presso la suggestiva cornice di Villa De Capoa a Campobasso, si esibirà il “Trio Ventum”, composto da Pasquale Franciosa all’oboe, Andrea Santangelo al flauto e Tonino D’Abate al fagotto. L’evento sarà gratuito.

Il programma del concerto sarà il seguente:

A. Vivaldi– Concerto per flauto oboe e fagotto in sol minore, RV 103

J. J. Quantz– Trio sonata in do minore per flauto, oboe e fagotto, QV 2:Anh

W. A. Mozart– Divertimento n.1 in do maggiore, KV 439b

F. J. Haydn London Trio No.1 in do maggiore

J. Röntgen – Trio per Flute, Oboe, e fagotto, Op.86

Il “Trio Ventum” è composto da tre bravissimi musicisti di origini molisane, tutti diplomatisi al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso. Una scelta non casuale da parte degli organizzatori, che mirano soprattutto a valorizzare i talenti sbocciati nella nostra regione. Ma c’è di più: per il suo cinquantesimo anno di attività, l’associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”, che vanta l’organizzazione di più di mille concerti, ha creato un cartellone di concerti di elevato livello, capace di attirare gli appassionati di diversi generi musicali, ma anche chi si è da poco avvicinato alle sonorità più ricercate. Motivo per cui “Musica in villa” sta diventando un appuntamento imperdibile, che caratterizza le domeniche estive campobassane. Oltre a quello di domani, previsti altri tre concerti che si terranno i prossimi 21 e 30 luglio e il prossimo 4 agosto. Sul palco di Villa De Capoa, le prossime settimane saliranno i Wakanda Saxophone Quartet, Sara Aiello e Annapaola Fabbrocino e, infine, Franco Di Palma e Diego Di Rienzo.