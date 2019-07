Petacciato, il Comune affida a Betavium il calendario estivo. La Pro Loco: pur senza soldi organizzeremo qualche evento

In risposta alle sollecitazioni arrivateci dai cittadini di Petacciato, la Pro Loco tiene a precisare che ha partecipato al bando pubblico per l'affidamendo del Calendario Estivo 2019, consultabile all' albo pretorio del Comune, seguendo scrupolosamente l'iter richiesto dall'ente , presentando la propria proposta. La Giunta, con giudizio insindacabile, ha scelto la proposta dell'associazione Betavium affidandole la realizzazione del calendario estivo con un contributo, ad oggi, di € 20.000. La Pro Loco pur senza fondi, presenterà a breve alcuni eventi a sfondo culturale, sociale e di promozione del territorio e continuerà ad aderire ai progetti Nazionali. Si ricorda che la Proloco ha accettato la gestione dell' info point a Petacciato Marina, svolgendo un servizio per l' ente comunale e facendo proprio il ruolo di promotore turistico che le compete.Così si mantiene vivo un punto importante di informazione per i turisti impegnando giovani studenti di Petacciato.