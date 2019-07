La cantautrice Lara Molino di San Salvo , il 19 in Molise a Sant'Angelo Limosano

Da oggi, 15 luglio, la cantautrice Lara Molino, riprenderà i suoi concerti e suonerà in diverse città italiane. Si esibirà da sola, una sorta di one woman band, in cui canterà e suonerà chitarra, armonica a bocca e percussioni; terrà concerti in duo, col fisarmonicista Giuseppe Di Falco e anche in trio, accompagnata da un violinista ed un percussionista. Suonerà in diverse regioni italiane, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e in contesti molto diversi, quali festival di musica popolare, home-concerts e rassegne internazionali. Il 19 luglio, sarà ospite della terza edizione di “Rocciamorgia Festival”: a Sant’Angelo Limosano (CB), alle 22:00, Lara terrà il suo concerto. Sabato, 10 agosto, invitata da Gastone Pietrucci, storico fondatore e anima di uno dei gruppi più longevi del folk italiano, La Macina, terrà un concerto a Serra dè Conti (AN), nell’ambito del 34° “Monsano Folk Festival”, rassegna internazionale ed itinerante di musica popolare originale e di revival.

Molino, oltre le sue canzoni tratte dal suo ultimo album in lingua abruzzese dal titolo “Fòrte e gendìle”, prodotto dal violinista e songwriter di fama internazionale, Michele Gazich, proporrà nei suoi concerti, antichi canti del lavoro e nuove composizioni in lingua italiana e in dialetto. La cantautrice continua a fare ricerca, studiare, comporre ed è sempre più entusiasta di portare le storie delle sua terra in giro per l’Italia. Per avere notizie sempre in aggiornamento sui suoi concerti e poter partecipare ai suoi spettacoli, si può visitare il sito: www.laramolino.it o la sua pagina facebook: https://www.facebook.com/lara.molino

Date:

15/07 S. Benedetto del Tronto (AP)

19/07 Sant’Angelo Limosano (CB)

21/07 Foggia

07/08 Montesilvano (PE)

10/08 Serra De’ Conti (AN)

14/08 Montecilfone (CB)

16/08 Roccacaramanico (PE)

24/08 Montemitro (CB)