Pietrabbondante strega l'imprenditrice maltese Dolores Sammut Bonnici: la donna ha acquistato due proprietà

L'imprenditrice Dolores Sammut Bonnici da Malta del ramo riciclo e smaltimento di rifiuti industriali di Malta e presidente del MEA : Malta Employers Association ( L'equivalente della Confidustria Italiana) ha acquistato in data odierna due proprietà a Pietrabbondante essendosi lei innamorata del territorio dell' Alto Molise , dopo essere venuta varie volte come ospite in loco del project manager locale Andrea Cirulli .

Si tratta dell'imprenditrice che ha ipotizzato parlando a una trasmissione radio, che entro il 2022 la popolazione del Paese salirà a 600.000 abitanti, per un terzo composta da lavoratori stranieri.

Secondo il quotidiano on-line «The Shift», il numero sarebbe addirittura ridotto rispetto alle previsioni contenute nel documento del MEA “Le sfide demografiche di Malta”, secondo cui la popolazione potrebbe salire a 750.000. Ma se la popolazione dovesse aumentare anche solo fino a 600.000, la densità passerebbe da 1.363 abitanti per chilometro quadrato a ben 1.905.

