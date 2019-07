Case in pietra, marciapiedi in cemento. Agnone beni comuni allo sbando

Ad Agnone si eseguono i lavori di ristrutturazione delle case. Bellissime abitazioni rivestite in pietra. Ma spesso si guarda alla bellezza del proprio orticello e si maltratta il bene pubblico. In questo caso sono state divelte le basole di pietra agnonese che rivestivano il piccolo cordolo che funge da marciapiede per fare spazio al cemento. In una società civile il rispetto per il bene comune è uno dei cardini del vivere democratico che crea benessere e ricchezza. Le amministrazioni comunali devono tendere alla salvaguardia dei beni collettivi attraverso il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria