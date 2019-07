Campobasso, il monocolore cinque stelle elegge i primi presidenti di Commissione

Si sono riunite ieri per la prima volta, alcune delle Commissioni comunali per designare i presidenti.

Per la Commissione Commercio è stata eletta come presidente Margherita Gravina (M5S); per la Commissione Bilancio il presidente sarà Elena Porchetti (M5S); per la Commissione Cultura il presidente sarà Nicola Giannantonio (M5S) e per la Commissione Ambiente il presidente sarà Evelina D'Alessandro (M5S).

Oggi, alle 12.15 si riunirà la Commissione Mobilità e alle 15.15 la Commissione Statuto.