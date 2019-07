Contratto istituzionale di sviluppo, Fanelli e Facciolla domani in conferenza stampa

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico indice conferenza stampa, domani mattina – 17 luglio 2019 – alle ore 10.00 nella sala riunioni del Consiglio Regionale, a Campobasso in via IV Novembre 2019.

I consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli incontreranno gli Organi di Informazione per commentare la graduatoria finale dei progetti finanziati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e per illustrare l’interrogazione urgente presentata sul punto.