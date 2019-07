Sara Gianciotta di San Pietro Avellana, Medico Veterinario si specializza in malattie Infettive, profilassi e polizia veterinaria con il massimo dei voti

Martedì 16 luglio 2019, a Napoli presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, la Dott.ssa Sara Gianciotta di San Pietro Avellana, Medico Veterinario, ha conseguito il titolo di Specialista in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria con la votazione di 110/110. La Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive dell'Univeristà di Napoli vanta di essere stata istituita in Italia come la prima in assoluto, acquisendo prestigio sin dal 1979. La sua tesi dal titolo "One healt e antibiotico resistenza in zootecnia: uno stretto legame tra uomo, animali e ambiente" affronta argomenti di sanità pubblica parlando dell'impiego degli antibiotici nel settore veterinario e di come possano rappresentare un rischio per l'uomo derivante dall'antimicrobico-resistenza. Durante la sua specializzazione la dottoressa di origini molisane, che ora vive in Puglia, nel percorso di specializzazione ha lavorato come tirocinante nella Asrem a Isernia facendosi apprezzare nell'area A.

Agli auguri della famiglia si aggiungono anche quelli della redazione di Altomolise.net