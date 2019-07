La notte dell’eclissi di Luna: uno spettacolo visibile dall’Italia

A che ora vedere l'eclissi

Sarà possibile osservare l'evento ad occhio nudo, ovviamente un binocolo o un telescopio permettono di cogliere a pieno i dettagli del fenomeno. La Luna piena sorgerà già nel cono di penombra della Terra, dunque la sua luce sarà già un po' smorzata, e inizierà a entrare nel cono d'ombra alle 22 circa. Il massimo dell'eclissi si avrà alle 23.30, tenendo presente che trattandosi di un' eclissi parziale non tutta la faccia visibile della Luna sarà oscurata. Quindi gradualmente l'ombra scomparirà dal disco lunare, fase che si completerà intorno all'una del mattino del17 luglio. Alle 2.20 l'uscita dal cono di penombra segnerà la fine dell' eclissi. Per la prossima eclissi totale di Luna bisognerà attendere il 31 dicembre 2028.

MIGLIORI PUNTI DI OSSERVAZIONE - Il fenomeno dovrebbe scorgersi nitidamente in tutta Italia, un cielo funestato da nubi o temporali - però - potrebbe rendere difficoltosa la visione dello spettacolo astronomico. Trovare un punto di osservazione lievemente rialzato - come una zona collinare - e abbastanza buio, potrebbe favorire la contemplazione. Per chi vive in città, il fenomeno sarà fruibile in maniera migliore allontanandosi di qualche chilometro (per raggiungere zone con meno inquinamento luminoso).

NESSUN RISCHIO PER GLI OCCHI - A differenza dell'osservazione dell'eclissi solare, che necessita di particolari accorgimenti per tutelare gli occhi, e non deve essere mai eseguita senza protezione, è possibile godersi l'eclissi lunare senza rischio di danneggiare la propria vista e senza l'ausilio di protezioni.

"Luna di sangue"

Sin dai tempi più antichi, la luna ha esercitato un notevole fascino sull'umanità, che gli ha soventemente attribuito - quasi sempre senza alcun riscontro scientifico - il potere di influenzare il comportamento umano, in relazione alle sue fasi. Nei secoli è fiorita una ricchissima letteratura mitologica che collega alla "luna rossa", o "luna di sangue", ovvero all'eclissi lunare, possibili scenari catastrofici o apocalittici.