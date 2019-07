Incidente sulla sangrina, muore un 23enne agente Ivri

Un ragazzo di 23 anni è la vittima dell'incidente stradale purtroverificatosi all’1.15 di stanotte sulla Strada Statale 652 Sangrina. La strada collega la valle del Volturno alla costa adriatica.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento Al momento dell' impatto era in servizio presso l’istituto di vigilanza Ivri. L’auto aziendale, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si è schiantata contro il guardrail proprio sulla linea di confine tra Molise ed Abruzzo. Sul posto i soccorsi di Carabinieri di Castel di Sangro, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco che però non hanno potuto salvare la vita al giovane.