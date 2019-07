Vetrina sarda per il Musec Isernia: il 20 luglio il Molise va a Nuxis nella nuova provincia Carbonia Iglesias

Ancora una volta il MuseC – Museo dei Costumi del Molise risponde presente all’invito giunto da fuori regione. In questa occasione, la richiesta di collaborazione per divulgare le tradizioni popolari molisane è giunta dalla Sardegna e precisamente da Nuxis dove, sabato 20 luglio, andrà di scena la 15^ Rassegna Folk organizzata dall’associazione culturale LAAN gruppo folk di Sant’Elia Nuxis.

La rassegna, nel tema più generale di approfondimento sulle tipologie di tessuti utilizzati per la realizzazione dei costumi, metterà a confronto la cultura popolare sarda con quella molisana ponendo l’accento sulle diversità, ma anche sulle numerose similitudini.

In particolare, al direttore scientifico del MuseC, Antonio Sacsserra, è affidato il compito di illustrare i materiali dei costumi tradizionali del Molise, nonché segni e consuetudini relativi agli stessi.

Oltre alla dettagliata relazione del direttore, il pubblico sardo avrà modo di ammirare sette preziosi costumi della collezione Scasserra: Bojano, Campobasso, Campochiaro, Cercemaggiore, Letino, Roccamandolfi e Venafro, impreziositi come al solito da numerosi pezzi di gioielleria popolare.

Al convegno seguirà una serata ricca di spettacolo: dapprima, con l’esibizione del coro femminile Associazione Cultura e Tradizioni Popolari Moristeni, poi con il gruppo folk di Sant’Isidoro, per concludere con la manifestazione “Ti racconto il Costume del Molise: la vestizione della sposa”.



Alla luce di questa partecipazione in Sardegna, il Museo resterà chiuso da giovedì 18 luglio a lunedì 22 compreso. La direzione si scusa per l’eventuale disagio.