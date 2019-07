Roccamorgia, si apre la rassegna domani a Salcito

Comincia domani pomeriggio (18 luglio) a Salcito la terza edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Il Molise di Mezzo” nei comuni di Salcito, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento. Il festival, che rientra nel programma regionale “Molise è Cultura”, quest’anno avrà come tema conduttore i “Movimenti”.

Alle 17.00, nel centro storico di Salcito, dopo l'inaugurazione della manifestazione con il direttore artistico Antonio Seibusi, sindaci e istituzioni, sarà presentata la mostra sui “Reportage dal mondo” di Angelo Ferracuti, con fotografia di Giovanni Marrozzini, dove i Movimenti sono rappresentati dai viaggi a sfondo giornalistico che raccontano i fenomeni sociali e politici nel mondo. Partirà da lì, alle 18.00, una passeggiata, altro Movimento, in mezzo alla natura, per raggiugere la “morgia” di Pietravalle, dove ci saranno apparizioni artistiche e musicali a sorpresa. La passeggiata è organizzata in collaborazione con Legambiente e “cammina, Molise!. Alle 21.30, sempre nel centro storico di Salcito, musica e teatro con Gianni De Lellis, Damadakà, Laura Di Rito e Rosanna Fanzo, Gianluca Bottoni e Mara Roberto, Cadira. A chiudere la serata “D’acqua e di sale”, concerto con Giuliana De Donno e Gabriella Aiello. Il festival proseguirà venerdì 19 luglio a Sant’Angelo Limosano. Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrete prestarci e inviamo in allegato il programma completo del festival.