Scattano gli aumenti del 40% dei trasporti pubblici, la Uil: decisione ingiusta che ricade sui più deboli

La decisione era stata presa a maggio all'interno della finanziaria regionale: i biglietti del trasporto pubblico dovevano essere aumentati del 40%. L'effetto di questa scelta che definirla scellerata è dir poco, è stato applicato da oggi 17 luglio su tutti i treni e gli autobus la cui tratta fa parte del territorio molisano. Anche i treni Campobasso Roma, i quali nonostante i disagi del periodo estivo dovuti alla miglioria della rete ferroviaria, subiranno lo stesso salasso. Con ovvia diminuzione dei servizi perché se il biglietto di sola andata aumenta da 15 a 21 euro, è incrementato anche il tempo di percorrenza della tratta.

In questo contesto si inseriscono anche i rincari del tratto coperto con trasporto di gomma Campobasso Termoli. Il biglietto andata e ritorno aumenta da 5.40 euro a 7.20 euro. Ma per gli autobus nessun miglioramento. Rincari quindi per studenti, pendolari e soprattutto operai che ogni giorno raggiungono le zone industriali di Termoli e Valdisangro.

Per questo motivo la Uil trasporti, imbufalita, ha diramato una nota di protesta che riguarda soprattutto i pendolari per la Valdisangro.

"Un aumento folle- si legge nella nota- che si riverserà ovviamente sui soliti noti, lavoratori, studenti, pensionati e pendolari. Aumenti che non trovano alcuna giustificazione, visto che ormai da anni permangono servizi inadeguati con autobus vecchi con migliaia di Kilometri e strade impraticabili. A fronte di tutto questo le istituzioni sono assenti , crediamo sia giunta l'ora che la politica torni con forza a ricoprire quel ruolo di garante del servizio pubblico".

Insomma tempi bui per l'assessorato retto da Vincenzo Niro. Che dopo il palo per l'elettrificazione inaugurato nel venafrano non ha dato più notizie positive riguardo alle scelte del suo dicastero. La protesta di chi subirà il salasso è appena agli inizi e ci possiamo giurare che per i trasporti quella appena iniziata sarà un'estate rovente.