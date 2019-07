Agnone-Amore per il proprio quartiere, i volontari restituiscono ai bambini la piazza di Maiella per i loro giochi

Un grande spazio antistante il nuovo polo scolastico di Maiella e' ritornato ad essere un parco giochi per bambini grazie all'amore di molti giovani uomini per il proprio quartiere. Maiella è uno dei tanti e caratteristici rioni agnonesi. Si trova nella zona sottostante il corso principale. Un quartiere, architettonicamente di valore, armonioso, antico, dotato di una grande piazza centrale, adesso parzialmente occupata dal nuovo e a norma polo scolastico

.La piazza era il punto di ritrovo dei bambini e degli abitanti di Maiella e luogo di intrattenimento durante le feste religiose e civili. Nel ricordo collettivo nessuno può dimenticare la festa per la Madonna della Libera l'8 settembre, sul finire dell'estate, dove i riti religiosi erano seguiti da divertenti giochi in piazza. I giovani erano i protagonisti della scalata dell'albero della cuccagna, la corsa con i sacchi, la rottura ad occhi bendati delle pignatte contenenti monetine oppure cenere, oppure il gioco un pò perfido di colpire con un bastone la testa di un povero gallo sepolto fino al collo. Tutto seguito e condito di lunghe bevute di vino e abbuffate di ottimo cibo locale.

Il nuovo polo scolastico ottima e rassicurante struttura per i ragazzi agnonesi ha ridotto gli spazi e gli spazi rimasti vuoti erano era ingombrati da montagne di rifiuti edili che offrivano uno spettacolo desolante, lasciati stazionare alla mercè dell'incuria generale. Ma più di un giovane testardo e appassionato del proprio quartiere ha deciso che quello spazio residuo,doveva ritornare ai giochi dei bambini, come lo e' stato per loro, adesso giovani uomini. Hanno sgomberato dai detriti lo spazio, ripavimentato, adornato di un tappeto di erba e riposizionato i giochi recuperati e depositati in un magazzino del comune agnonese. Senso civico, rispetto per l'ambiente, amore per il proprio paese e tanta nostalgia per i loro preziosi ricordi infantili hanno consentito il recupero di una area degradata e abbandonata in uno dei quartieri più belli di Agnone.