Cis, Ospedale e tre anni della Giunta Marcovecchio: Nuovo Sogno Agnonese in conferenza stampa dopodomani

Considerate le comunicazioni fatte dal Governatore della Regione Donato Toma, nell'incontro tenutosi presso Palazzo San Francesco sui bandi dei fondi per gli aiuti alle piccole imprese, in merito al nuovo piano sanitario sulla configurazione dell' Ospedale di Agnone probabilmente come " Ospedale di Comunità" e non più come "Ospedale di Area disagiata" il gruppo consiliare Nuovo Sogno Agnonese convoca una conferenza stampa per sabato 20 luglio alle ore 10.30 presso la sede del PD " Circolo Libero Serafini" di Agnone in via Roma per fare il punto sull' argomento e sulle azioni da intraprendere.

Saranno argomenti della conferenza anche il contratto istituzionale di Sviluppo e il bilancio dei 3 anni dell' amministrazione della Giunta Marcovecchio.