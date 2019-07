Cartellone estivo unico per i comuni della riserva Mab Montedimezzo, Cotugno: un esempio per il Molise

Oltre cento eventi organizzati da 7 comuni gravitanti nel territorio della Riserva Mab Unesco Alto Molise. Nel territorio della Biosfera Mab Unesco Alto Molise, che si estende su oltre 25mila ettari ci sono i territori di Carovilli, Chiauci, Pescolanciano, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana e Vastogirardi.

Sono questi i comuni che hanno deciso di consorziarsi per presentare alla Regione un cartellone unico di eventi. Che per la prima volta, come ha spiegato il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi, sono riusciti anche a non far coincidere gli appuntamenti principali dei vari paesi. Come il volo dell'Angelo di Vastogirardi, svoltosi il primo luglio, la 30esima fiera del tartufo nero a San Pietro Avellana, la festa di Sant'Anna con i covoni di Pescolanciano, la 35esima edizione del teatro festival di Pietrabbondante e la festa di Santo Stefano a Carovilli.

L'assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno ha lodato l'iniziativa dei comuni dell'area prospettando come futuro quello di riuscire. tramite il bando Turismo è cultura, di riuscire a fare una iniziativa simile sull'intero territorio molisano. Quello dei comuni dell'altomolise è il primo esperimento di tal genere in Molise. Che come spiega Cotugno deve essere conosciuto in primis dai molisani e poi dagli altri turisti. Come rendere appetibile l'altomolise? Lavorando insieme all'assessorato ai lavori pubblici che presto metterà a disposizione altri fondi per la risistemazione delle strade.