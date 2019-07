In bici dall’Alto Sangro alla Costa dei Trabocchi, diventa realtà la pista ciclabile delle meraviglie

Ottantuno km di pista ciclabile per collegare la montagna al mare. Domani, venerdì 19 luglio, alle 18, nel teatro Tosti di Castel di Sangro sarà ufficialmente presentata la nuova ciclabile del Sangro. Un progetto all’avanguardia che attraversa i territori della provincia dell’Aquila, di Isernia e di Chieti, immergendosi nei paesaggi mozzafiato che caratterizzano la Regione Abruzzo e la Regione Molise che si susseguono dai rilievi montuosi dell’Alto Sangro sino ad arrivare al mare seguendo le anse naturali del fiume Sangro. Il nuovo percorso di circa 81 km si collega a monte a quelli già realizzati e in corso di realizzazione nel Comune di Castel di Sangro, proseguendo le ciclabili individuate nell’intervento PSRA/59B del masterplan Abruzzo, e a valle si ricollega con la Via Verde Costa dei Trabocchi in corso di realizzazione. Il presente progetto risulta quindi parte di una più ampia proposta di mobilità sostenibile multimodale di oltre 160 km. La mobilità sostenibile per la città di Castel di Sangro è consolidata realtà. Il sistema urbano conta oggi articolati percorsi ciclopedonali che collegano con diversi ponti i differenti quartieri della città. Un circuito che si sviluppa lungo il fiume Sangro fino a collegare i comuni limitrofi. Strategia di sviluppo in continua evoluzione, quella su cui si sta puntando, capace non solo di riqualificare, ma anche di valorizzare il patrimonio ambientale e architettonico. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma si finisce col puntare all’ampliamento dell’offerta turistica, favorendone la crescita lungo l’itinerario, alla riscoperta di borghi inediti. A margine della presentazione verrà proposta a tutte le amministrazioni intervenienti la sottoscrizione di un protocollo di intesa al fine di creare una sinergia attorno al progetto per promuoverne il finanziamento e la realizzazione, favorendo iniziative infrastrutturali ed economiche che stimolino nuova occupazione e valorizzino il patrimonio ambientale e culturale del territorio interessato. All’evento interverranno l’assessore alle attività produttive, turismo, cultura e spettacolo della Regione Abruzzo Mauro Febbo, il presidente della Regione Molise Donato Toma, l’assessore regionale alla sviluppo economico, turismo e marketing del Molise Vincenzo Cotugno, il presidente della Provincia di Isernia Roberto di Pasquale, della Provincia di Chieti Mario Pupillo e il sindaco della città di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. Fonte http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?pag=16&art=0&categ=CRONACA&IDX=27648