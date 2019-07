20 luglio 1969, 50 anni esatti dallo sbarco dell’uomo sulla Luna: ecco le iniziative di Change Destiny 

In occasione di un anniversario così importante per l’umanità, la Change Destiny propone la nuova Campagna ambientalista a Difesa della Terra. L’eloquente slogan “Il Grande Impatto” trae spunto dalle teorie scientifiche sulla formazione della Luna, per creare un parallelo col “mondo di rifiuti” creato dall’impatto umano e dal continuo spreco di risorse, fenomeno oggi noto come overshot. Ogni anno gli scienziati ci informano che noi uomini utilizziamo molte più risorse di quanto il Pianeta Terra possa offrirci e questo è deleterio per tutte le specie. L’esplorazione spaziale è un indubbio primato, ma vivere sulla Terra è un privilegio… forse dovremmo ricordarlo più spesso! La Campagna “Il Grande Impatto” –che oltre alle consuete versioni in italiano e in inglese è stata realizzata anche in lingua spagnola- è disponibile sulla piattaforma YouTube e sul Portale web della Change Destiny nella sezione “Canale”.