Consiglio Regionale, ecco i punti in discussione nel pomeriggio del 24 luglio

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per mercoledi 24 luglio, alle ore 14:30, la riunione pomeridiana del Consiglio regionale. L’Assemblea sarà chiamata ad esaminare gli argomenti rinvenienti dalla seduta aggiornata dello scorso 16 luglio. Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. (Rg. n. 461) Prot. n. 5262/19 del 17/07/2019 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Tedeschi e Romagnuolo Nicola e, ad oggetto "Richiesta di dichiarazione di stato di emergenza e riconoscimento di stato di calamità. Interventi in favore delle popolazioni, delle imprese e delle aziende agricole colpite dalla straordinaria ondata di mal tempo";

2. (Rg. n. 463) Prot. n. 5266/19 del 17/07/2019 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Richiesta commutazione medaglia di bronzo in medaglia d'oro al valor militare da assegnare all'avv. Giuseppe Laurelli e al Comune di Fornelli (IS);

3. (Rg. n. 456) Prot. n. 5022/19 del 09/07/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Facciolla e Di Lucente, ad oggetto Modifica avviso pubblico relativo all'azione "Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell'area di crisi complessa" - Sezione Quarta "Aiuti alle Imprese operanti nel Settore della produzione dei latticini";

4. (Rg. n. 201) Prot. n. 11220/18 del 21/11/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Nola, De Chirico, Manzo, Primiani, Greco e Fontana, ad oggetto "Miglioramento del servizio di trasporto su ferro" [Prima iscrizione seduta del 20 novembre 2018]

5. (Rg. n. 209) Prot. n. 11379/18 del 26/11/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Mitigazione rischio esondazioni ed alluvioni. Proposta approvazione Piano Integrato di Gestione delle acque fluviali e attivazione dei Contratti di Fiume" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

6. (Rg. n. 210) Prot. n. 11380/18 del 26/11/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Piano strategico regionale in materia di turismo - competenza esclusiva del Consiglio regionale" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

7. (Rg. n. 215) Prot. n. 11420/18 del 26/11/2018 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Accesso degli animali domestici di affezione all'interno della struttura Hospice Madre Teresa di Calcutta di Larino (CB)"

8. (Rg. n. 216) Prot. n. 11396/18 del 26/11/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, Greco, Primiani, Nola e De Chirico, ad oggetto -Sospensione finanziamento di EUR 780.580,13 a valere sul "POR FESR 2007/2013 - APQ PISU Innovazione e governance 01", assegnato al Comune di Montenero di Bisaccia per il tramite dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno. Determinazioni- [Prima iscrizione seduta del 12 febbraio 2019]

9. (Rg. n. 219) Prot. n. 11431/18 del 26/11/2018 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Istituzione di un servizio regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni ai vaccini" [Prima iscrizione seduta del 12 febbraio 2019]

10. (Rg. n. 246) Prot. n. 11691/18 del 03/12/2018 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Introduzione sulle spiagge e negli stabilimenti balneari di "sedie Job" per persone diversamente abili"

11. (Rg. n. 225) Prot. n. 11805/18 del 05/12/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Calenda e Micone, ad oggetto "Convenzione Regione Molise con Trenitalia e altre aziende di trasporto su strada per libera circolazione agenti di pubblica sicurezza anche se non in servizio"

12. (Rg. n. 252) Prot. n. 11913/18 del 07/12/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Manzo e Primiani, ad oggetto "Impianto di compostaggio nel Comune di Sassinoro (BN)"

13. (Rg. n. 232) Prot. n. 12047/18 del 12/12/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Nola, Primiani, Manzo, De Chirico e Fontana, ad oggetto "Comune di Civitacampomarano - Proroga stato di emergenza" [Prima iscrizione seduta dell'11 dicembre 2018]

14. (Rg. n. 236) Prot. n. 12365/18 del 19/12/2018 Mozione, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Completamento sottopasso ferroviario di Bojano" [Prima iscrizione seduta del 18 dicembre 2018]

15. (Rg. n. 237) Prot. n. 12366/18 del 19/12/2018 Mozione, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 176 del 21-11-2018 - Offerta formativa diritto dovere - anno scolastico 2018-2019 - aggiudicazione percorsi formativi di cui alla D.G.R. n. 405 del 9 agosto 2018"

16. (Rg. n. 250) Prot. n. 12568/18 del 28/12/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Contrarietà all'eliminazione delle indicizzazioni delle pensioni prevista nella Legge di Stabilità. Impegno a condividere le ragioni dei sindacati CGIL, CISL e UIL" | Comunicato stampa n. 181/2019 – p. l’Ufficio Comunicazione Pubblica del Consiglio regionale (Michele Simiele) 2

17. (Rg. n. 245) Prot. n. 46/19 del 03/01/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Manzo e Greco, ad oggetto "Convenzione Regione Molise e Artigiancassa S.p.a. - interventi agevolati a favore di imprese artigiane e microimprese. Pratiche ammesse con riserva"

18. (Rg. n. 352) Prot. n. 303/19 del 11/01/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Riapertura della biglietteria della stazione di Isernia a cura di Trenitalia. Impegno al Presidente della Giunta della Regione Molise"

19. (Rg. n. 266) Prot. n. 452/19 del 17/01/2019 Mozione, a firma del consigliere Iorio, ad oggetto "Liquidazione della Società Korai srl."

20. (Rg. n. 264) Prot. n. 533/19 del 23/01/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, Fontana, De Chirico, Nola e Manzo, ad oggetto "Programmazione turistica della Regione Molise"

21. (Rg. n. 353) Prot. n. 668/19 del 28/01/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Istituzione del Comitato per la Legislazione in attuazione dell'art. 31 dello Statuto. Sperimentazione di modalità transitorie per l'inserimento di procedure valutative. Impegno ad adottare modifiche statutarie"

22. (Rg. n. 289) Prot. n. 1145/19 del 12/02/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Piano di sicurezza per i presidi di continuità assistenziale (ex-guardie mediche) sul territorio regionale. Maggiori fondi e opere di messa in sicurezza e ristrutturazione dei locali"

23. (Rg. n. 291) Prot. n. 1168/19 del 13/02/2019 Mozione, a firma del consigliere Scarabeo, ad oggetto 10 febbraio, "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe

24. (Rg. n. 292) Prot. n. 1204/19 del 14/02/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Romagnuolo Aida, De Chirico, Facciolla, Primiani e Nola ad oggetto Metanodotto "Larino-Chieti" DN 600DP BAR. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. N. 327/2001 e s.m.i. con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Verifica condizioni. Modifica tracciato. Criticità stoccaggio

25. (Rg. n. 298) Prot. n. 1325/19 del 19/02/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi . - L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii."

26. (Rg. n. 303) Prot. n. 1531/19 del 27/02/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Recepimento urgente del nuovo Piano Nazionale Liste di Attesa ed elaborazione entro 60 gg del PRGLA 2019-2021 Regione Molise"

27. (Rg. n. 334) Prot. n. 2042/19 del 20/03/2019 Mozione, a firma del consigliere Greco, ad oggetto Azienda speciale regionale "Molise Acque" : sollecito procedura di nomina di due membri consiglio di amministrazione - Determinazioni> [Prima iscrizione seduta del 19 marzo 2019]

28. (Rg. n. 358) Prot. n. 2533/19 del 04/04/2019 Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Divieto dell'uso di animali in via d'estinzione nei circhi"

29. (Rg. n. 401) Prot. n. 3665/19 del 20/05/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Cefaratti e Iorio, ad oggetto "Rimodulazione dell'aumento previsto sulle tariffe del trasporto pubblico locale per gli abbonamenti di studenti e lavoratori"

30. (Rg. n. 402) Prot. n. 3722/19 del 22/05/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto Adesione alla "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" prevista dal Decreto legge 34 del 30/04/2019, cd "Decreto Crescita", ex art. 15

31. (Rg. n. 438) Prot. n. 4645/19 del 26/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati - Revoca DGR n. 210 del 2019"

32. (Rg. n. 432) Prot. n. 4643/19 del 26/06/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati con delibera di Giunta n. 210 del 14 giugno 2019 - Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale"

33. (Rg. n. 437) Prot. n. 4651/19 del 26/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Iorio, Scarabeo, Di Lucente, Romagnuolo Nicola E., Romagnuolo Aida, Micone, Cefaratti, D'Egidio, Calenda, Pallante e Tedeschi, ad oggetto "Festa del pastore Roccamandolfi. Richiesta finanziamenti".