Trasporti in Molise, ancora tagli dalla Regione: niente collegamento con Aqualand di Vasto

I biglietti degli autobus aumentano del 40%. Ma le decisioni di tagli da parte della Regione Molise continuano indiscriminatamente. Nelle bacheche degli autobus di Campobasso e Termoli abbiamo appreso che è stata tagliata, proprio in estate, la corsa autobus che portava dalle città molisane al parco giochi e divertimenti Aqualand di Vasto. Una decisione certamente impopolare soprattutto per quei ragazzi che grazie alla Sati riuscivano a raggiungere il parco divertimenti acquatici più vicino ai territori del Molise. Con il servizio autobus potevano andarci anche minorenni che non hanno ancora l'automobile e volevano passare una giornata spensierata con gli amici.

Tagliando così sui trasporti ne va anche del turismo da e per il Molise.