Cammina Molise, lunedì la presentazione della 25esima edizione

Lunedì 22 Luglio c.a., a Campobasso, alle ore 10,30 presso l’Auditorium, Fondazione Molise Cultura, palazzo Ex GIL, via Milano n°11, si terrà una conferenza stampa per la presentazione ufficiale del programma relativo alla XXV Edizione di Cammina, Molise!, che vedrà la partecipazione di oltre 300 marciatori.

Nel suo XXV° anniversario, ancora una volta, la manifestazione sarà dedicata ai borghi ed alle terre molisane, perchè diventino presto terre di cammino per attivare un auspicato turismo mitigato che serva da volano per lo sviluppo delle aree interne della nostra regione. Tutti i marciatori di Cammina, Molise!, provenienti da ogni parte d’Italia e diventati molisani d’adozione, hanno imparato ad apprezzare e, nello stesso tempo, ad amare la natura, la storia e la cultura delle nostre terre; molisani d’adozione che hanno capito che quella natura, quella storia e quella cultura vanno preservate perché rappresentano la vera ricchezza di quel Territorio, come ben sanno i nostri molisani emigrati nelle varie parti del mondo ed in particolare in Argentina, con i quali organizzeremo per il 2020 la VI° Edizione del “Cammina, Molise! in Argentina” a Mar del Plata. Questa presa di coscienza è il messaggio che il Cammina, Molise! ha portato in giro nei tanti borghi attraversati in tutti questi anni, passati così in fretta.

Contiamo sulla partecipazione attiva dei “media” per una efficace diffusione del programma di questa manifestazione che quest’anno supera i 25 anni, fatto raro in Molise per un evento nato dal lavoro volontario, appassionato e pieno di sacrifici di tante persone.